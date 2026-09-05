В Малом театре состоится премьера спектакля «Игрок» по роману Достоевского

5 сентября на Сцене на Большой Ордынке Государственного академического Малого театра пройдет премьера постановки Владимира Даная «Игрок» по одноименному роману Фёдора Достоевского.
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