Насекомые и рептилии на Марсе. Новые снимки НАСА показали возможную жизнь на Красной планете

Заслуженный профессор энтомологии из Университета Огайо доктор Уильям Ромозер заметил на фотографиях с Марса крылатых насекомых.
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То, что на Марсе смогут выжить земные микроорганизмы - уже доказано. То, что они, вполне вероятно, уже доставлены туда земными аппаратами - еще предстоит узнать. Микробы же не знали, что все эти роверы признаны НАСА стерильными... Только пилотируемая миссия может найти "марсианскую" жизнь. А если ее не привезли до нее - она может привезти ее с собой.
Ну, а что касается всяких там сообщений, что якобы кто- то, разглядывая фотоснимки марсианской почвы, обнаружил ящерицу или какого- нибудь паука- то этому есть объяснение. Этот эффект называется парейдолия- то есть, бессознательно мозг ищет в окружающем какие- то знакомые образы. Именно поэтому все такие сообщения одинаковы: Все эти «исследователи» находят на Марсе то, что когда- то видели на Земле. Хотя кто сказал, что марсианские формы жизни- такие же, как на Земле?
Кто- то даже всерьез утверждал, что нашел на Марсе огромное скульптурное изображение лица человека! Хотя стоит только Солнцу изменить свое положение- и эффект пропадает...
Помните, у Чехова:
-В небе проплывало облако, похожее на рояль...
Они с Трампом одни таблетки пьют кажись))
ТАК ВРАТЬ...НАДО УМЕТЬ....