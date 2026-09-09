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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» 4 раза подряд. Мадридцы не побеждают с 2020-го

«Атлетико» в очередной раз не смог сдержать «Ливерпуль». Команды Диего Симеоне и Андони Ираолы встречались на «Энфилде» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

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