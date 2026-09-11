ФОМ: Владимиру Путину доверяют 71% россиян

Социологический опрос показал, что 71% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Данные соответствующего соцопроса 11 сентября опубликовал фонд «Общественное мнение» (ФОМ) на своем сайте.
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