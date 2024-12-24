Попович: «Сегодня мы можем говорить о существовании трёх Молдов»

Бывший министр образования Корнелиу Попович выступил с заявлениями, в которых отметил глубокую фрагментацию молдавского общества, выделив три отдельные «Молдовы»: Столичная Молдова, Глубинная Молдова и Молдова Диаспоры, сообщает Noi.
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