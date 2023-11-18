Петербуржцы отметили виртуозность китайских музыкантов на Фестивале китайской культуры

Санкт-Петербург, 17 ноября /Синьхуа/ -- Артисты Национального симфонического оркестра Китайского национального театра оперы и балета продемонстрировали в четверг высокий уровень мастерства и виртуозность на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.
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