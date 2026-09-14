SHOT: более 2 тысяч россиян обратились к врачам после укусов "наноклещей"

В России наблюдается вторая волна нашествия так называемых «наноклещей». Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, за первые дни осени к врачам с жалобами на укусы обратились более 2 тыс.
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