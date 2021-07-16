Главк СКР на транспорте готовят к ликвидации в Свердловской области

На совещании с сотрудниками Анатолий Митин рассказал о предстоящем укрупнении управлений с центром в Нижнем Новгороде, что означает ликвидацию главка в Екатеринбурге как самостоятельной единицы системы СКР с возможным сокращением штата, сообщат Ура.