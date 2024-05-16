«Это была катастрофа»: тренер баскетбольного «Зенита» Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА

Армейцы вышли вперед в серии Главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения в пятом матче плей-офф с ЦСКА сказал, что игра в Санкт-Петербурге обернулась для сине-бело-голубых катастрофой.
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