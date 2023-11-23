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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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О помиловании «искупивших кровью»

О помиловании «искупивших кровью»

Мнения потерпевших или их родственников относительно возможности помилования Михаил Синельников-Оришак На фото: Владислав Канюс во время заседания в Ленинском районном суде, 2021 год (Фото: Мария Пименова/ТАСС) СПЧ РФ «следит за вызывающими общественный резонанс случаями помилования осужденных, принимающих участие в спецоперации» — заявил глава Совета Валерий Фадеев, комментируя помилование Владислава Канюса, который был приговорен к 17 годам колонии за убийство 23-летней Веры Пехтелевой.

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Комментарии
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М
Марк
Конечно, надо писать в суд и настоятельно требовать компенсацию, который должен был выплатить осуждённый за подобные преступления, в связи искуплением преступника в зоне СВО, от государства, так как именно государство в лице нашего Президента России в тексте о помиловании должна быть формулировка о выплате из госбюджета потерпевшим та сумма, которую должен был выплатить осуждённый по решению суда о выплате компенсации на основании решения суда ранее определившего о выплате родственникам денежной компенсации.
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2 час.
Александр Третьяк
В том что привлекали заключенных воевать все правильно , вот только нужно было определить год за 5 или как то в этом духе , а не за каких то 6 мес все списать подчистую.
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1 час.
Boris Borisov
Я думаю, -если он отдал долг , провёл страшные полгода на &quot;передке&quot; в штурмующих батальонах , а значит смотрел в лицо смерти ...и остался жив  ---- то не нам судить о прощении. Одно должно быть НЕИЗБЫВНО  : после освобождения  -нарушил ( хоть , как -то ) -----просто тихо убить  (без всякого вашего грЁБАНОГО суда.   И чтобы они  об этом  ЗНАЛИ ! Такая , вот цена ....
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1 час.

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