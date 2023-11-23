О помиловании «искупивших кровью»

М Марк Конечно, надо писать в суд и настоятельно требовать компенсацию, который должен был выплатить осуждённый за подобные преступления, в связи искуплением преступника в зоне СВО, от государства, так как именно государство в лице нашего Президента России в тексте о помиловании должна быть формулировка о выплате из госбюджета потерпевшим та сумма, которую должен был выплатить осуждённый по решению суда о выплате компенсации на основании решения суда ранее определившего о выплате родственникам денежной компенсации.

Александр Третьяк В том что привлекали заключенных воевать все правильно , вот только нужно было определить год за 5 или как то в этом духе , а не за каких то 6 мес все списать подчистую.