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ФедералПресс

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Где в Приморье голосуют активнее всего: лидеры и аутсайдеры по явке

Где в Приморье голосуют активнее всего: лидеры и аутсайдеры по явке

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября, ФедералПресс. В Приморском крае по итогам первого дня голосования на избирательные участки пришли 407 060 человек, что соответствует явке в 29,14 %.

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