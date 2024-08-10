Британия обратилась к Израилю с призывом

Министерство иностранных дел Великобритании призвало израильские власти пересмотреть решение об отказе в аккредитации норвежским дипломатам, работающим при Палестинской национальной администрации, сообщает РИА Новости.
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