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Беларусь отправит в Петербург 86 новых троллейбусов до конца года

Беларусь отправит в Петербург 86 новых троллейбусов до конца года

До конца года Петербург заполнится 86 новыми троллейбусами МАЗ от Минского автомобильного завода. Власти продолжают обновлять транспорт в рамках «10 приоритетов развития».

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