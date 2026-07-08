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Журнал «Профиль»

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Противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный характер – МИД РФ

Противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный характер – МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги прошедшего в Анкаре 7-8 июля саммита Альянса, подчеркнула, что нынешние евроэлиты фактически выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации "коллективного Запада" с РФ.

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