Противостояние с Россией носит для НАТО экзистенциальный характер – МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги прошедшего в Анкаре 7-8 июля саммита Альянса, подчеркнула, что нынешние евроэлиты фактически выдвигают себя на ведущие позиции в конфронтации "коллективного Запада" с РФ.