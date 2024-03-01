SHOT: Бари Алибасова выписали из больницы

Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, основатель группы «На-На» чувствует себя хорошо и планирует вернуться к работе в ближайшее время.
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