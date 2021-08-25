Умерла самая миниатюрная в мире корова (видео)

В Бангладеш умерла Рани — корова, считавшаяся самой мелкой из существующих в мире. Рост животного составлял 51 см, а вес — 28 кг, что позволяло владельцам спокойно брать ее на руки.
Популярные статьи
- Лариса Ницой: когда крестили Русь, Московии еще и близко не было, Земля даже беременной ею не была (Главред, Украина)
- Тихановская призвала МВФ заморозить миллиард долларов СДР, выделенных Белоруссии в 2021 году
- Зе-команда мечтает о размещении американских ракет на Украине и масштабных поставках вооружений от Запада
Свежие комментарии