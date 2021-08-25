Мировое обозрение

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Умерла самая миниатюрная в мире корова (видео)

Умерла самая миниатюрная в мире корова (видео)

В Бангладеш умерла Рани — корова, считавшаяся самой мелкой из существующих в мире. Рост животного составлял 51 см, а вес — 28 кг, что позволяло владельцам спокойно брать ее на руки.

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