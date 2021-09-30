Мировое обозрение

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Экс-депутат Рады Чорновол: Венгрия позволила себе наглость из-за контракта с Газпромом

Экс-депутат Рады Чорновол: Венгрия позволила себе наглость из-за контракта с Газпромом

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Будапешт позволил себе "наглость", реагируя на недовольство Киева контрактом на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины, написал в статье для издания "Главред" бывший депутат Верховной рады Тарас Чорновол.

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