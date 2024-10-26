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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «Разочарован квалификационным темпом. Отставание в 0,3 секунды от Сайнса – это очень много»

Леклер остался недоволен выступлением в квалификации в Мехико. Пилот «Феррари» признал, что ожидал добиться большего, и что теперь постарается отыграться в завтрашней гонке.

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