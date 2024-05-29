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Китай

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Пограничники сбили более 1,3 тыс. украинских БПЛА в 2023 году -- ФСБ России

Санкт-Петербург, 28 мая /Синьхуа/ -- Российские пограничники сбили более 1,3 тыс. украинских беспилотных летательных аппаратов /БПЛА/ в 2023 году, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности /ФСБ/ России генерал армии Владимир Кулишов.

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