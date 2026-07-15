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Россиянам назвали условия для выхода на пенсию в 50 лет

Россиянам назвали условия для выхода на пенсию в 50 лет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что в 2026 году ряд российских граждан сохраняют право выйти на заслуженный отдых в 50 лет, включая многодетных матерей и женщин, воспитавших детей-инвалидов.

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