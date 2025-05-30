Киев получит очередной многомиллионный транш: МВФ всё одобрил

Международный валютный фонд и власти Украины достигли предварительного соглашения об очередном траншеСтало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) и Киев сумели достичь предварительного соглашения о выделении Киеву очередного транша.
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