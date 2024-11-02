Авиабомба разметала опорный пункт ВСУ под Курском, а боевики убили своего командира: Карта специальной военной операции на Украине на 2 ноября 2024 года Юлия СоколоваСитуация на российско-украинской границе остается напряженной.
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