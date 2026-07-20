TSMC потребляет 9% электроэнергии Тайваня — власти хотят заставить чипмейкера частично обеспечивать себя энергией

400 компаний хотят обязать строить собственные источники генерации и накопители энергииТайвань готовит поправки в закон об управлении энергией Energy Management Act, которые могут обязать крупнейших промышленных потребителей электроэнергии строить собственные источники генерации и системы хранения энергии.
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