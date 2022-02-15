На проблемы с ОСАГО посыпались жалобы от приморцев

Приморцы стали часто жаловаться в Банк России на проблемы со страховками. В 2021 году на страховые компании приморцы пожаловались более тысячи раз, и в 90% случаев — из-за различных проблем с ОСАГО, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Банк России.