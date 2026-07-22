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MeMo-Logic

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О вреде практики для юриста-теоретика

Кому только не приписывают фразу "Теория без практики мертва, практика без теории слепа". Во многих областях человеческой деятельности она абсолютно справедлива: будет ли какой-то вред физику-теоретику, если он отвлечется от теории и применит свои теоретические навыки в инженерии? Вряд ли.

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