О вреде практики для юриста-теоретика

Кому только не приписывают фразу "Теория без практики мертва, практика без теории слепа". Во многих областях человеческой деятельности она абсолютно справедлива: будет ли какой-то вред физику-теоретику, если он отвлечется от теории и применит свои теоретические навыки в инженерии? Вряд ли.
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