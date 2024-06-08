Белый дом заявил, что США готовы обсуждать ДСНВ с Россией

Соединенные Штаты используют все дипломатические возможности, чтобы призвать Россию к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в Белом доме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии