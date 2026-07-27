Появилось видео пожара на базе «Машук-КМВ». Клуб сообщил, что потерял «практически все имущество»

В сети появились кадры крупного пожара на базе футбольного клуба « Машук-КМВ » из Пятигорска. На видео видно, как огонь полностью охватил верхний этаж здания, где проживало большинство футболистов команды.
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