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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Появилось видео пожара на базе «Машук-КМВ». Клуб сообщил, что потерял «практически все имущество»

В сети появились кадры крупного пожара на базе футбольного клуба « Машук-КМВ » из Пятигорска. На видео видно, как огонь полностью охватил верхний этаж здания, где проживало большинство футболистов команды.

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