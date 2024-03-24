Ну, и в чём ИИ не прав?

Олег Самойлов

Пункт 6 как раз предназначен для того, чтобы направить следствие по пути на ИГИЛ! Но игиловцы смикитили мгновенно, что именно на них хотят подвесить сие действо и конкретно ДОКАЗАЛИ, что они здесь ни с какого боку НЕ пристегнуты! Смотреть надо ролики про ИГИЛ! Там и жесты при совершении того или иного действа, там и выкрики, которыми сопровождается любое их мероприятие! У пиндосов мозгов не хватило на подготовку своих ублюдков! И этим ШЕСТЫМ пунктом пиндосятина подтвердила, что план разработан пиндосятиной и наглосраксией, а исполнителей они подбирали по принципу простому - говна не жалко!