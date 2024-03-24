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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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    Сделайте полностью российскую оперативу конкурентную Android и iOS. Компетенций должно хватить. Только не Аврора т.к....Очередная низость...
  • Олег Самойлов
    Пункт 6 как раз предназначен для того, чтобы направить следствие по пути на ИГИЛ! Но игиловцы смикитили мгновенно, чт...Ну, и в чём ИИ...
  • Игорь Петров
    Один из террорист...

Ну, и в чём ИИ не прав?

Текст   дня.  Воистину   искусственный  интеллект  рулит!АНАЛИЗ ОТ СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ИППОЛИТ 1.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Пункт 6 как раз предназначен для того, чтобы направить следствие по пути на ИГИЛ! Но игиловцы смикитили мгновенно, что именно на них хотят подвесить сие действо и конкретно ДОКАЗАЛИ, что они здесь ни с какого боку НЕ пристегнуты! Смотреть надо ролики про ИГИЛ! Там и жесты при совершении того или иного действа, там и выкрики, которыми сопровождается любое их мероприятие! У пиндосов мозгов не хватило на подготовку своих ублюдков! И этим ШЕСТЫМ пунктом пиндосятина подтвердила, что план разработан пиндосятиной и наглосраксией, а исполнителей они подбирали по принципу простому - говна не жалко!
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