Индия продлила запрет на экспорт лука

Индийские власти решили продлить эмбарго на экспорт лука на неограниченный срок. Индия, крупнейший в мире экспортер лука, ввела эмбарго в декабре прошлого года, и срок его действия должен был истечь 31 марта 2024 года.
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