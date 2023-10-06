Путин: в телах погибших с Пригожиным найдены осколки гранат

В ходе своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин раскрыл подробности крушении самолета, на котором находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
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