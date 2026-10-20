Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рассказала, какие продукты категорически нельзя давать кошкам и чем опасно подкармливание животных со стола.
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