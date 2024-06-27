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Президент Боливии заявил о подавлении попытки военного переворота в стране

Президент Боливии заявил о подавлении попытки военного переворота в стране

В Боливии властями и правоохранителями подавлена попытка военного переворота. Как уже сообщало «Военное обозрение», переворот пытался осуществить генерал Хуан Хосе Сунига, который, используя отряды военных и специальные средства, накануне смог захватить несколько админзданий в юридической столице страны Сукре.

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