Президент Боливии заявил о подавлении попытки военного переворота в стране

В Боливии властями и правоохранителями подавлена попытка военного переворота. Как уже сообщало «Военное обозрение», переворот пытался осуществить генерал Хуан Хосе Сунига, который, используя отряды военных и специальные средства, накануне смог захватить несколько админзданий в юридической столице страны Сукре.
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