Экс-министра спорта Дагестана обвинили в создании вооруженного формирования

Незаконное вооруженное формирование фигурирует в уголовном деле бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), 29 ноября написало агентство РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении официальные судебные документы.