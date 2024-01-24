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Оценки Like a Dragon: Infinite Wealth, подробности Avowed и Dragon’s Dogma 2, Tekken 8 — шедевр…

Оценки Like a Dragon: Infinite Wealth, подробности Avowed и Dragon’s Dogma 2, Tekken 8 — шедевр…

Пресса опубликовала первые обзоры Tekken 8 и Like a Dragon: Infinite Wealth, похоже, перед нами две шикарные игры; создатели Dragon’s Dogma II рассказали, чем интересен открытый мир и почему не стоит пользоваться «фаст-тревелом»; Square Enix закроет мобильную NieR Re[in]carnation весной; авторы Avowed выкатили расширенный геймплейный ролик и сравнили проект с The Outer Worlds; Riot Games закро .

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