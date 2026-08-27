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Объекты Британии на Украине и за её пределами могут стать целями - МИД России

Объекты Британии на Украине и за её пределами могут стать целями - МИД России

Москва предупредила, что ответом на удары вооружённых сил Украины с применением британского оружия может стать внесение в список целей военных объектов Соединённого Королевства как на украинской территории, так и за её пределами.

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