В Симферополе частично перекроют движение на улице Русской

В Симферополе с 12:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на участке дороги от улицы 60 лет Октября до улицы Русская в сторону ц/р Это связано с проведением ремонтных работ по прокладке дорожного покрытия, сообщили в Оперштабе РК.