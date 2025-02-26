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Для гостевых домов установят требования по метражу комнат и числу постояльцев

Для гостевых домов установят требования по метражу комнат и числу постояльцев

Гостевым домам, чтобы оказаться в государственном реестре средств размещения, необходимо будет устанавливать на фасаде специальные знаки, иметь не более 15 комнат, а также отказаться от размещения более 30 человек одновременно.

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