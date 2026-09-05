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Путин обсудил «Победу», в Москву едут переговорщики, Запад готовит новые санкции: главное за сутки

Путин обсудил «Победу», в Москву едут переговорщики, Запад готовит новые санкции: главное за сутки

МОСКВА, 5 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин собрал оперативное совещание Совбеза и провел заседание организационного комитета «Победа».

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