Мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем на калужской трассе

Накануне, 26 июля, в 20:00 на 81-м километре трассы А-130, в Жуковском районе, столкнулись «Порш Кайен» и мотоцикл «Ямаха»Накануне, 26 июля, в 20:00 на 81-м километре трассы А-130, в Жуковском районе, столкнулись "Порш Кайен" и мотоцикл "Ямаха".
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