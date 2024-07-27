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Калужские новости

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Мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем на калужской трассе

Мотоциклист погиб в столкновении с автомобилем на калужской трассе

Накануне, 26 июля, в 20:00 на 81-м километре трассы А-130, в Жуковском районе, столкнулись «Порш Кайен» и мотоцикл «Ямаха»Накануне, 26 июля, в 20:00 на 81-м километре трассы А-130, в Жуковском районе, столкнулись "Порш Кайен" и мотоцикл "Ямаха".

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