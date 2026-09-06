"ИИ вас не видит". Чем рискуют пациенты, которые доверяют нейросетям больше, чем врачам

Жители Алтайского края все чаще приходят на прием с готовым диагнозом, который им "поставил" искусственный интеллект Нейросети за последние несколько лет глубоко проникли почти во все сферы нашей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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