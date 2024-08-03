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Товарищеские матчи. «Бавария» и «Тоттенхэм» сыграют в Сеуле, «Реал» против «Барселоны», «МЮ» встретится с «Ливерпулем», «Ман Сити» – «Челси»

«Бавария» и «Тоттенхэм» проведут матч в Сеуле, «Манчестер Сити» и «Челси» встретятся в Коламбусе, «Барселона» против «Реала» в Нью-Джерси, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют в Каролине.

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