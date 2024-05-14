Кемеровчанин отправился в колонию за ДТП, в котором погиб мотоциклист

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 13 мая сообщили, что Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в отношении 37-летнего местного жителя.
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