Кемеровчанин отправился в колонию за ДТП, в котором погиб мотоциклист

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 13 мая сообщили, что Ленинский районный суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в отношении 37-летнего местного жителя.