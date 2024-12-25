Гневные реакции на слова Лама о России, багаж Абаскаля, Черчесова пока не увольняют, ЦСКА обменивает Окулова в «Авангард» на Кэсселса, Бруну в шоке от экономии в «МЮ» и другие новости

1. Казахстанская федерация футбола опровергла отставку Черчесова. В то же время пишут, что варианты на замену российскому тренеру есть.
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