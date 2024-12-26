ВТБ завершил сделку на 36 млрд рублей, приобретя 100% "Почта банка"

ВТБ завершил приобретение "Почта банка", став полноправным владельцем. Сделка стоимостью 36 миллиардов рублей позволяет ВТБ начать интеграцию сети и клиентов на единую платформу, улучшая доступность услуг более чем для 100 миллионов россиян.