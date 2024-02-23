Байден заявил о введении более 500 новых санкций в отношении РФ

Президент США Джо Байден сегодня объявил о введении более 500 новых санкций против России. Ограничительные меры нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Алексея Навального*, а также на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, способствующих обходу санкций.