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Байден заявил о введении более 500 новых санкций в отношении РФ

Байден заявил о введении более 500 новых санкций в отношении РФ

Президент США Джо Байден сегодня объявил о введении более 500 новых санкций против России. Ограничительные меры нацелены на лиц, связанных с тюремным заключением Алексея Навального*, а также на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, способствующих обходу санкций.

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