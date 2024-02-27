Смоленская область перешла в новый военный округ

Президент России сменил военно-административное деление для регионов страны, в том числе для Смоленской области Глава государства Владимир Путин включил субъекты Центрального и Приволжского федеральных округов, включая Смоленскую область, в состав нового военного округа - Московского.
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