«Плану победы» Зеленского предрекли провал

Западные страны не станут поддерживать «план победы» Владимира Зеленского и не дадут разрешение Киеву на нанесение ударов вглубь территории России, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.
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