Провал Suicide Squad: Kill the Justice League убедил Warner Bros., что миру нужно больше игр-сервисо...

Провал Suicide Squad: Kill the Justice League убедил Warner Bros., что миру нужно больше игр-сервисовМожно было подумать, что признанный провал кооперативного боевика Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady отвернёт конгломерат Warner Bros.
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