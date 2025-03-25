ИТ-эксперт Эпов: детям до 12 лет не стоит использовать видеосервисы без детского режима

Полный запрет на использование интернета может быть действенным способом защиты детей от киберугроз только в случае с самыми младшими группами, но для подростков такой подход вызовет лишь отторжение и стремление обойти ограничения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии