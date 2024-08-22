Kawasaki призналась в фальсификации 99% данных об экономичности двигателей

Более 20 лет компания Kawasaki Heavy Industries (KHI) манипулировала данными о топливной эффективности своих судовых двигателей, следует из заявлений, сделанных представителями компании 21 августа, передает издание The Asahi Shimbun.
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